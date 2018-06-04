واصلت أمانة الشرقية تنفيذ حملتها الميدانية على عدد من المنشآت الصحية، خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك، شملت حاضرة الدمام وجميع البلديات المرتبطة، وأسفرت عن تحرير 778 مخالفة، وإغلاق 24 منشأة، وإتلاف 5228 كيلو من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، فيما تم توجيه 570 إنذارا، وإصدار غرامات مالية بأكثر من 390 ألف ريال.وذكر المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام المتحدث باسم أمانة المنطقة محمد الصفيان أن الجولات الرقابية شملت محلات بيع الدواجن واللحوم والبيض والأسماك، إضافة إلى المطاعم والبوفيهات، بغرض التأكد من التزامها باشتراطات السلامة الصحية وكذلك معالجة وتصحيح وضع المنشآت المخالفة، إضافة إلى نشر التوعية الصحية بأهمية التقيد بالاشتراطات الصحية.وأكد أن الأمانة لن تتهاون مع أي مخالفة تتعلق الصحة العامة، كما سيتم تطبيق لائحة الغرامات البلدية على المخالفين، والتخلص من المواد الغذائية الفاسدة، وفي حال عدم معالجة الوضع وتكرار المخالفة يتم إغلاق المنشأة وفق الأنظمة والتعليمات.