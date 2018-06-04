نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أطلق محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، أمس (الأحد)، حملة «تفريج كربة»، والتي تنظمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم بالمحافظة (تراحم) في أحد الفنادق.ووصلت تبرعات الحضور مع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الدقائق الأولى أكثر من 6 ملايين ريال، وتستهدف الحملة إطلاق سراح ما يزيد على 100 نزيل ونزيلة موقوفين في قضايا حقوق مالية للغير في سجن جدة والسجون الفرعية في الليث، القنفذة، رابغ، العرضية الشمالية.وكرم محافظ جدة لجنة المحامين في اللجنة الوطنية لرعاية السجناء لجهودهم التطوعية في الترافع عن السجناء غير القادرين مادياً والإسهام في خدمة المجتمع، معرباً عن شكره وتقديره لهم.