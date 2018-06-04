تسلم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر تقريراً عن أعمال شركة المياه الوطنية في المنطقة، شمل نبذة عن مبادرة خفض استهلاك الأشياب بمدينة جدة الموزعة عبر الصهاريج وضخها عن طريق الشبكات لشريحة واسعة من عملائها، لـ11 حياً سكنياً ذات نسبة سكانية عالية تقدر بـ800 ألف نسمة، ما يخدم بشكل مباشر أكثر من 37 ألف توصيلة منزلية وعقار.وتضمن التقرير الذي تسلمه الأمير عبدالله بن بندر من مدير عام المياه الوطنية بمنطقة مكة المكرمة المهندس محمد الغامدي تخفيض 15 ألف متر مكعب يومياً من المخصص للصهاريج بمحطة الفيصلية، وضخ الكمية ذاتها بالشبكات للأحياء المستفيدة، التي تعادل 8% من المخصص الإجمالي اليومي للأشياب، فيما ساهمت المبادرة في تحسين معدل الإمداد بالمياه في جداول الضخ والنوبات بمعدل 15% بشكل إجمالي، وزيادة في فترات الضخ للأحياء المستفيدة، كما أن عدد طلبات الصهاريج للأحياء المستفيدة قلت بمقدار 900 صهريج يومياً، ما يكفي للاستغناء عن 55 ألف رحلة شهرية لهذه الصهاريج في شوارع مدينة جدة، خصوصا في منطقة الفيصلية.وتضمنت التقارير أيضاً عرضاً عن مشروع التشغيل الذكي بالمشاعر المقدسة الذي حاز على جائزة أفضل مشروع مياه ذكي عام 2018 من منظمة المياه العالمية (GWI)، وعرضاً عن تخفيض نسب المشاريع المتعثرة في قطاعي المياه والصرف الصحي بالمدن الرئيسية بمنطقة مكة المكرمة، التي حققت نسباً كبيرة من الإنجاز والتقدم، إذ لم يعد هناك أي تعثر في المشاريع في مدينة مكة المكرمة، بينما بلغت 10% فقط في محافظتي جدة والطائف، ومشاريع إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي القديمة لتخفيض الطفوحات بمحافظة جدة، التي أنجزتها شركة المياه الوطنية أخيراً، وكان لها الأثر الكبير في معالجة الطفوحات على مستوى المحافظة بنسب قاربت 80% للأحياء المستهدفة.وأوضح الغامدي في عرضه أن المشاريع التي تنفذها شركة المياه الوطنية بالمدن الرئيسية بمنطقة مكة المكرمة بلغت 87 مشروعاً بقيمة إجمالية 6.8 مليار ريال.