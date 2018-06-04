أعلنت جامعة الطائف فتح القبول في تخصصي الهندسة الصناعية والهندسة المعمارية للطالبات، والتصميم الداخلي والفنون للطلاب، ابتداءً من العام الجامعي القادم. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إعلان الجامعة حاجتها لشغل وظائف لعضوات هيئة تدريس على درجة أستاذ مساعد لتخصصي الهندسة الصناعية والهندسة المعمارية للسيدات، وأخرى لأعضاء هيئة تدريس في تخصصي التصميم الداخلي والفنون للرجال.وسبق لجامعة الطائف أن خطت خطوة مماثلة، بعد أن أطلقت في العام الجامعي الماضي أول قسم للتربية البدنية للطالبات على مستوى الجامعات السعودية.وكشفت الجامعة إطلاق برامج أخرى جديدة هذا العام في كلية الشريعة والأنظمة بمقر الجامعة بالطائف، تشمل القرآن الكريم وعلومه والدراسات الإسلامية للطلاب والطالبات، إضافة إلى أخرى جديدة في الكلية الجامعية بتربة، تشمل علوم الغذاء والتغذية وتقنية المختبرات الطبية للطلاب والطالبات، وتصميم الأزياء والنسيج للطالبات. وأكدت جامعة الطائف أن فتح القبول في هذه التخصصات للجنسين جاء بهدف تلبية حاجات سوق العمل من الكوادر الوطنية المؤهلة، من الجنسين، في هذه المجالات.وفتحت الجامعة القبول في هذه التخصصات للمرة الأولى للطالبات والطلاب، ضمن إعلانها عن فتح باب القبول للعام الجامعي المقبل 1439/‏‏‏ 1440، إذ سيبدأ القبول عبر البوابة الإلكترونية للجامعة اعتباراً من يوم الثلاثاء 12 شوال المقبل إلى يوم الأحد 24 من الشهر نفسه. وأوضح عميد القبول والتسجيل في جامعة الطائف الدكتور وصل الله السواط، أن القبول سيكون إلكترونياً على التخصص مباشرة، ولا يتطلب إرسال أي وثائق، أو مستندات، أو مراجعة عمادة القبول والتسجيل، مشيراً إلى أن وسيلة التواصل ستكون عبر رسائل الجوال أو عن طريق موقع العمادة على الويب من خلال خدمة (استفسار).ونبه عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف إلى أن بوابة القبول ستغلق بالنسبة لطلاب المنح الداخلية يوم السبت الموافق 16 شوال المقبل.