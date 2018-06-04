شرعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقديم 56 خدمة تشمل الخدمات الأرصادية والبيئية، بمقابل مالي، وفقاً لإطار الخصخصة وفق رؤية المملكة 2030.وأوضح نائب الرئيس العام لشؤون الخدمات المشتركة المهندس عبدالعزيز السفياني أن الخدمات التي تخص المجال البيئي في الهيئة تقدم بمقابل مالي تتمحور في خدمة التدقيق البيئي، التقييم البيئي، التعامل مع الحوادث والكوارث البيئية، التصريح البيئي لمنشآت الفئة الأولى والثانية والثالثة، التأهيل للعمل البيئي، تحاليل المختبرات البيئية عالية الدقة الدولية ونتائجها، تصدير مواد، وعبور مواد ونفايات، بينما الخدمات الأرصادية التي أصبحت تقدم بمقابل مالي، شملت خدمة التقارير المناخية بالمعدلات السنوية والمتوسطات الشهرية واليومية لمرصد واحد من سنة إلى أكثر من 50 سنة، الاستشارات والدراسات الأرصادية، إصدار شهادة صحة بيانات، بدل مفقود لشهادة بصحة بيانات.وأشار إلى أن الخدمات التي تقدم بمقابل مالي تشمل أيضاً، خدمات السجل الإلكتروني المناخي الساعي من ساعة حتى 24 ساعة، ومن يوم حتى 7 أيام، ومن 7 أيام وحتى شهر، وخدمات السجل الإلكتروني المناخي الساعي لفصل مناخي، وعام ميلادي (4 فصول مناخية)، إلى جانب خدمة البيانات لعناصر الطقس الأساسية من الأجهزة مباشرة، التي تتم عليها عمليات حسابية، والتي تعتمد أيضاً على المورد البشري، ومن الأجهزة الخاصة، وخدمة بيانات لرصد الظواهر الجوية الخفيفة والمتوسطة والشديدة وتسجيلها لمدة يوم واحد فقط، خدمة تقارير توقعات الطقس، والرصد الآلي والمحطات الأوتوماتيكية التي تقدم بيانات ساعية لجميع عناصر الطقس الأساسية التي سجلت، وتشمل التقارير والرسوم البيانية والإحصائية لمدة 24 ساعة كحد أدنى، وخدمات الرصد لطبقات الأجواء العليا، وتقارير الأرصاد البحرية على الموانئ، وبيانات عناصر الرصد البحري الأساسية من الأجهزة مباشرة، التي تعتمد أيضاً على المورد البشري والأجهزة الخاصة، والتدريب سواء في تخصصات الأرصاد أو البيئة.المجال البيئي:التدقيق والتقييمالتعامل مع الحوادث والكوارثالبيئيةالتصريح البيئي للمنشآتتصدير موادعبور مواد ونفاياتالخدمات الأرصادية:التقارير المناخيةالاستشارات والدراسات الأرصاديةإصدار شهادة صحة بياناتتقارير توقعات الطقستقارير الأرصاد البحرية على الموانئ