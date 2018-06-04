اشترى الملياردير السعودي سلطان أبوالجدايل 30% من أسهم ديجيتال نيوز أند ميديا؛ وهي المؤسسة التي تصدر صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، التي أوقفت طبعتها الورقية قبل نحو عامين، وباتت تصدر «أون لاين» فقط؛ بسبب صعوبات مالية في حينها. وقدر خبراء في سوق المال قيمة الصحيفة العريقة بنحو 100 مليون جنيه إسترليني؛ ما يعني أن «أبو الجدايل» دفع 30 مليون جنيه ثمنا لحصته. وبحسب صحيفة فايننشال تايمز البريطانية فإن الملياردير السعودي يريد أن يصدر نسخا منها على الشبكة العنكبوتية باللغتين العربية والأوردية. يذكر أن «أبوالجدايل» يعمل في البنك الأهلي كابيتال وهو الذراع المصرفية الاستثمارية للبنك الأهلي التجاري.