كشف الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء المهندس هشام الجضعي تغيير رؤية الهيئة من الريادة الإقليمية إلى الريادة العالمية، قائلاً: «هدفنا أن نكون من أفضل ٥ جهات رقابية على الغذاء والدواء في العالم». وتستند رؤية الهيئة الجديدة على أن تكون هيئة رائدة عالمياً تستند إلى أسس علمية لتعزيز وحماية الصحة العامة.



وشكر الجضعي مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على اعتماد الخطة الاستراتيجية للخمس سنوات القادمة ٢٠١٨ – ٢٠٢٢، لافتاً إلى أن الخطة تؤكد مساهمة الهيئة في تحقيق رؤية ٢٠٣٠ من خلال تعزيز الصحة العامة للمجتمع، ودعم الاستثمار، وتشمل ٥ محاور استراتيجية، و ١٩ هدف، و ٩١ مشروع استراتيجي، و٥٤ مؤشر أداء.



وتحتوي المحاور على منتجات آمنة وفعالة، واتخاذ القرارات بناء على المخاطر، وشراكات قوية، والمبادرة بمشاركة المجتمع في الرقابة، والأداء العالي والثقافة الإيجابية، أما مشاريع الهيئة تشمل سلامة الغذاء من الملوثات، توفر الدواء وبسعر مناسب، جودة الأدوية، مشروع تتبع الأدوية، مركز حلال، سلامة الأجهزة الطبية وغيرها، أما مؤشرات الأداء تشمل تقليل حالات التسمم بالغذاء، وتوفر الأدوية، وزيادة رضا المستهلك، والمستثمر، والموظف وغيرها.