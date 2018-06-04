أشارت وزارة الصحة إلى أن كل زيادة بنسبة 10% في أسعار منتجات التبغ يقابلها 4% انخفاض في استهلاك منتجات التبغ، بحسب منظمة الصحة العالمية.



وأوضحت «الصحة» عبر منشور في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بعنوان «أثر زيادة أسعار منتجات التبغ» أن ارتفاع أسعار منتجات التبغ ساهم في زيادة عدد المراجعين لعيادات الإقلاع عن التدخين في السعودية بنسبة 348%، مقارنة بالشهر الذي سبق تطبيق الضريبة الانتقائية.



وبينت «الصحة» أن عدد المراجعين في شهر مايو 2017 (قبل تطبيق الضريبة) كان 2067 مراجعا، أما في شهر يونيو 2017 (بعد تطبيق الضريبة) ارتفع العدد إلى 6442 مراجعا بنسبة بلغت 312%، وفي شهر يوليو 2017 ارتفع العدد إلى 7199 مراجعا بزيادة بلغت 348% عن شهر مايو.



يذكر أنه تم تطبيق الضريبة الانتقائية في السعودية بتاريخ 10/6/2017.