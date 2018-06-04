أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى قراراً يقضي بتمديد تكليف محمد بن مهدي الحارثي مديراً عاماً للتعليم بمنطقة مكة المكرمة لمدة عام.من جانبه ثمّن «الحارثي» لـ«العيسى» هذه الثقة؛ داعياً الله التوفيق والنجاح في أداء مهماته ومسؤولياته القادمة، ومؤكداً أن ذلك حافز له ولفريق العمل في تعليم مكة؛ لبذل مزيد من العمل وبذل الجهد لخدمة الدين والوطن.كما صدر قرار وزير التعليم بتكليف الدكتور زكي بن رزيق الحازمي مديراً لتعليم محافظة الليث وذلك مدة عام كامل، ويمارس كافة الاختصاصات الممنوحة له وفق الأنظمة والتعليمات. يشار إلى أن الحازمي شغل منصب مساعد مدير التعليم بمحافظة الليث للشؤون التعليمية.