وجه أمير منطقة المدينة المنورة رئيس هيئة تطوير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان بتجهيز مخيمين لضيافة زوار المسجد النبوي ابتداءً من مساء اليوم، وذلك إحياء للسنة النبوية في ضيافة زوار المدينة المنورة، وإيجاد نموذج متكامل منظم يُجسد تعاون الجهات ذات العلاقة والمرتبطة بخدمة الزوار، فضلاً عن الإسهام في تخفيف الازدحام داخل المسجد النبوي وفي الساحات المرتبطة به.ويُعنى المخيمان بموقعيهما الجنوبي (خلف المحكمة العامة) والشمالي (بجوار فندق المدينة موفانبيك) باستقبال الزوار من الجنسين، وتقديم خدمات الضيافة المميزة لهم خلال أوقات الإفطار والسحور فيما تبقى من أيام الشهر المبارك، بإشراف من إمارة المنطقة، وبمشاركة كل من هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، والإدارة العامة للتعليم، وشرطة الحرم، والدفاع المدني، وبلدية الحرم، وجمعية المستودع الخيري.