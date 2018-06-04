أطلقت وزارة الصحة برنامج «قياس تجربة المريض»، بهدف تمكين المستفيدين من المرضى وذويهم من المشاركة في تقييم الخدمات المقدمة لهم بعد كل زيارة للمنشآت الصحية.ويأتي هذا البرنامج تفعيلاً لجهود الوزارة في تعزيز التواصل مع المستفيدين من خدماتها وإشراكهم في تجويد الخدمات الطبية والرعاية الصحية، وفي بادرة إيجابية تتماشى مع الحراك التطويري الذي تشهده وزارة الصحة.وأوضحت وزارة الصحة أن البرنامج يشتمل على العديد من المستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الصحية الأولية وبنوك الدم ومراكز الإقلاع عن التدخين ومراكز فحص ما قبل الزواج وغيرها في جميع مناطق المملكة التي تعمل تحت مظلة الوزارة، مبينة أن فكرة البرنامج تقوم على إرسال استبيانات مصممة لكل رحلة على حدة في المنشأة الصحية عن طريق الرسائل القصيرة أو عن طريق مركز اتصال الصحة 937، حيث يطرح الموظف عدة أسئلة بهدف رصد تقييم المريض لزيارته وقياس مدى الرضا عن الخدمات المقدمة له.ويعمل البرنامج وفق آليات علمية عالمية في منهجيات قياس رضا المستفيدين عن الخدمات الصحية، ومقارنة نتائجها بمثيلاتها إقليمياً وعالمياً، ما سيتيح بشكل أكبر مواكبة التقدم في الخدمات الصحية المرتكزة على المريض واحتياجاته بما ينعكس على حصولهم على أفضل الخدمات الصحية وفق أرقى المعايير.ويتم دعم هذا البرنامج من خلال المختصين في الوزارة بالتعاون مع أصحاب العلاقة لمعرفة وكشف جوانب الضعف في الخدمات الصحية المقدمة في مختلف المنشآت الصحية والعمل على دراستها ووضع الآليات لتحسينها وتطويرها بشكل مستمر، فيما ستقوم الوزارة بشكل دوري بإعلان نتائج رضا المستفيدين عن خدماتها عبر وسائل التواصل المختلفة.