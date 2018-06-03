طل الدولي قائد منتخب بيرو المهاجم باولو غيريرو بهدفين في شباك المنتخب السعودي اليوم (الأحد) خلال الودية الدولية التي جمعت المنتخبين على ملعب كيبونبارك الواقع في مدينة سانت غالين بسويسرا، وذلك بعد قرار رفع الإيقاف عنه من قبل المحكمة الاتحادية في سويسرا بسبب وقوعه في فخ «تعاطي المنشطات» ما يمنحه ذلك الضوء الأخضر للوجود في مونديال كأس العالم مع منتخب بلاده.ونجح باولو في تسجيل هدفين لبيرو في شباك حارس الأخضر عبدالله المعيوف عند الدقيقتين 41 و64 خلال المواجهة الودية بين المنتخبين التي تسبق مشاركتهما الرسمية في روسيا 2018.وأشارت محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) إلى أن غيريرو لم يتعاط المنشطات عن عمد، كما أن الاتحاد الدولي فيفا والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات لم يعارضا مشاركته في المونديال.يشار إلى أن نتائج الفحوصات التي سبق وأجراها مهاجم منتخب بيرو باولو كانت إيجابية، والتي أوضحت تعاطيه مادة «بنزويليكجونين» المنشطة المحظورة، الموجودة في الكوكايين، بعد مباراة منتخب بلاده أمام الأرجنتين، التي كانت ضمن التصفيات المؤهلة للمونديال. وصدر قرار بإيقافه لمدة 12 شهراً من قبل الفيفا، إلى أن تم تقليصها لـ6 أشهر بعد الاستئناف من قبل الاتحاد البيروفي.