يواجه فريق البدر فريق الديوانية في نهائي دورة بقشان الرمضانية غداً (الإثنين)، حيث تغلب فريق البدر على فريق خالد بقشان بنتيجة 1-2، وسجل كابتن الفريق فهد بدر بقشان الهدف الأول من تسديدة قوية من مسافة بعيدة، كما

ساهم في تجهيز الهدف الثاني لزميله لاعب فريق الاتفاق إبراهيم القرشي، فيما سجل هدف فريق خالد بقشان اللاعب سعيد بن إسحاق.

كما استطاع فريق الديوانية التغلب على فريق ريال مدريد بنتيجة 4 - 1، ليواجه فريق البدر في نهائي الدورة،

وعلى ذات الصعيد يواجه فريق ناشئي البدر فريق كيلو 3 في المباراة النهائية لدورة ناشئي بقشان، التي تقام لأول مرة بعد أن استطاع فريق ناشئي البدر إقصاء فريق ناشئي نمور بقشان

بنتيجة 1- 2.

كما تغلب فريق ناشئي كيلو 3 على فريق ناشئي الفهد بنتيجة 0 - 4

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وقد امتلأت مدرجات ملعب بقشان بالجماهير المساندة لفرقها المشاركة في كلتا الدورتين، وتألق المعلقان أسامة العولقي، ومحمد سعيد في إضفاء الحماس على مجريات مباريات دورة بقشان الرمضانية