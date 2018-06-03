أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اليوم (الأحد) أن أيادي السعودية على الدوام بيضاء تجاه اليمن، حاملة الإغاثة والتنمية والدعم السخي، بينما المشروع الفارسي لا يحمل معه غير الخراب والدمار وصواعق الموت وتوابيتها للشعب اليمني.وقال هادي أثناء ترؤسه اجتماعا للهيئة الاستشارية، بحضور نائبه علي محسن الأحمر، ورئيس الحكومة أحمد بن دغر، في الرياض، إن لقاءاته مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز تصب في مجملها لنصرة ونهضة الإنسان اليمني، ووضع حد للتدخلات الإيرانية في المنطقة عبر أدواتها من الميليشيا الحوثية المارقة.وأشاد بالدعم السخي الذي يقدمه التحالف العربي بقيادة السعودية والذي أسهم في الوصول إلى محافظة الحديدة، متوعداً بأن تكون الخاتمة بعد تطهير الحديدة من المشروع الإرهابي الحوثي العاصمة صنعاء.