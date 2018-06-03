وصفت عدد من الصحف البيروفية مواجهة منتخب بلادها أمام الأخضر السعودي بـ«السهلة» وذلك عقب فوزهم بثلاثية دون مقابل خلال اللقاء الودي الدولي قبل الأخير استعداداً لنهائيات مونديال كأس العالم في روسيا 2018، وقالت صحف «diariocorreo- todosport-elbocon» أن لاعبي منتخب بيرو كانوا في الفورمة وقدموا أداء عال طيلة مجريات شوطي المباراة، حيث هددوا حارس مرمى السعودية منذ البداية ونجحوا في إحراز هدف التقدم المبكر عند الدقيقة 20، وحافظوا على الأداء الفني العالي مع تطبيق خطة المدرب الأرجنتيني ريكاردو جاريكا التي وضع تكتيكاً أشبه بتطبيقه خلال مباريات مونديال روسيا.وأضافت الصحف: مواجهة السويد السبت القادم ستكون الاختبار الحقيقي حول مدى جاهزية لاعبينا للمونديال، كما أشادت الصحف بالعودة القوية للنجم الدولي القائد باولو غيريرو الذي يعتبر أحد أهم الأسماء التي تدعم المنتخب في المونديال خاصة أنه عائد من قرار رفع الإيقاف عنه بسبب تعاطي المنشطات.