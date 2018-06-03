خسر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لقاءه الودي أمام منتخب بيرو بنتيجة 3 أهداف مقابل صفر، ضمن استعداداته لكأس العالم، وسجل لمنتخب البيرو كل من: كاريلو (الدقيقة 20)، غيريرو (الدقيقة 40، 63).



وجاء الهدف الأول لبيرو في الدقيقة 20 من تمريرة رأسية خاطئة من حسين المقهوي، وصلت الكرة للاعب البيروفي كاريلو الذي سددها قوية على يمين عبدالله المعيوف داخل المرمى.



أما الهدف الثاني فكان في الدقيقة 40 عندما استغل مهاجم بيرو اللاعب غيريرو الكرة المرتدة من الحارس عبدالله المعيوف ليضعها في المرمى.



وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 63 تلاعب كاريلو بالظهير محمد البريك وأرسل لعبة عرضية طار لها غيريرو ووضعها برأسه على يمين المعيوف كهدف ثالث لبيرو.