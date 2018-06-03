سلمت الإدارة العامة لخدمة العملاء بأمانة العاصمة المقدسة اليوم (الأحد) بطاقة «معان» لأحد المستحقين للخدمة في منزله.وتهدف الخدمة الجديدة التي استحدثتها أمانة العاصمة المقدسة لتسهيل الإجراءات لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة والجنود المرابطين على الحدود والثغور ومتابعة أعمالهم وتوفير جميع سبل الراحة لهم.وأوضح مدير عام خدمة العملاء المهندس وائل بن صالح حلواني أن بطاقة «معان» إحدى الخدمات التي تقدمها أمانة العاصمة المقدسة في سبيل راحة المراجعين من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة والجنود المرابطين في الحدود والثغور، ولها مزايا عديدة، منها الاستقبال والتفاعل التام من قبل منسوبي الإدارة العامة لخدمة العملاء، لافتاً الانتباه إلى أن شروط الحصول على هذه البطاقة يجب أن يكون مقدم الطلب من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة أو من كبار السن (65 عاما وما فوق) أو من أصحاب الأمراض المزمنة كالسرطان أو الفشل الكلوي أو من المشاركين من جنودنا البواسل في الحدود والثغور، موضحاً أنه يمكن الحصول على البطاقة من خلال التواصل هاتفياً مع الأمانة على الرقم 940.