أعلنت جامعة الطائف عن فتح القبول في تخصصي الهندسة الصناعية والهندسة المعمارية للطالبات، وتخصصي التصميم الداخلي والفنون للطلاب، ابتداءً من العام الجامعي القادم.ويعد قبول الطالبات في كلية الهندسة، والطلاب في كلية التصاميم والفنون التطبيقية، نقلة غير مسبوقة في تاريخ جامعة الطائف منذ تأسيس الكليتين، إذ اقتصرت الدراسة في جميع تخصصات كلية الهندسة على الطلاب فقط، وفي المقابل اقتصرت الدراسة كذلك في جميع تخصصات كلية التصاميم والفنون التطبيقية على الطالبات فقط.وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إعلان الجامعة حاجتها لشغل وظائف لعضوات هيئة تدريس على درجة أستاذ مساعد لتخصصي الهندسة الصناعية والهندسة المعمارية للسيدات، وأخرى لأعضاء هيئة تدريس في تخصصي التصميم الداخلي والفنون للرجال.وسبق لجامعة الطائف أن خطت في العام الماضي خطوة مماثلة، بعد أن أطلقت في العام الجامعي الماضي أول قسم للتربية البدنية للطالبات على مستوى الجامعات السعودية.كما كشفت الجامعة عن إطلاق برامج أخرى جديدة هذا العام في كلية الشريعة والأنظمة بمقر الجامعة بالطائف، تشمل القرآن الكريم وعلومه والدراسات الإسلامية للطلاب والطالبات، إضافة إلى أخرى جديدة في الكلية الجامعية بتربة، تشمل علوم الغذاء والتغذية وتقنية المختبرات الطبية للطلاب والطالبات، وتصميم الأزياء والنسيج للطالبات.وأكدت جامعة الطائف أن فتح القبول في هذه التخصصات للجنسين جاء بهدف تلبية حاجات سوق العمل من الكوادر الوطنية المؤهلة من الجنسين في هذه المجالات.وكشفت جامعة الطائف عن فتح القبول في هذه التخصصات للمرة الأولى للطالبات والطلاب، ضمن إعلانها الرسمي عن فتح باب القبول للعام الجامعي المقبل ١٤٣٩/ ١٤٤٠، حيث سيبدأ القبول عبر البوابة الإلكترونية للجامعة اعتباراً من يوم الثلاثاء ١٢ شوال القادم إلى يوم الأحد ٢٤ من الشهر نفسه.وأوضح عميد القبول والتسجيل في جامعة الطائف الدكتور وصل الله السواط، أن القبول سيكون إلكترونياً على التخصص مباشرة، ولا يتطلب إرسال أي وثائق أو مستندات أو مراجعة عمادة القبول والتسجيل، مشيراً إلى أن وسيلة التواصل ستكون عبر رسائل الجوال أو عن طريق موقع العمادة على الويب من خلال خدمة (استفسار).ونبه عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف، إلى أن بوابة القبول ستغلق بالنسبة لطلاب المنح الداخلية يوم السبت الموافق ١٦ شوال القادم.وبيَّن الدكتور السواط، أن فرز طلبات القبول سيستمر من يوم الإثنين الموافق ٢٥ شوال إلى يوم الإثنين الموافق للثالث من شهر ذو القعدة القادم، وستليها مرحلة إعلان النتائج لتثبيت القبول والحصول على الرقم الجامع اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق للرابع من ذو القعدة إلى يوم الأحد الموافق للتاسع من الشهر نفسه.وذكر عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف، أنه سيتم الإعلان عن بقية المقاعد الشاغرة والتقديم عليها يوم الأربعاء الموافق ١٢ ذو القعدة إلى يوم الأحد الموافق ١٦ من الشهر نفسه، فيما سيتم الترشيح على المقاعد الشاغرة اعتباراً من الاثنين الموافق ١٧ ذو القعدة إلى ٢٠ من الشهر نفسه، فيما سيبدأ العام الجامعي المقبل ١٤٣٩/ ١٤٤٠ يوم الأحد الموافق ٢٢ ذو الحجة القادم.وعن شروط القبول العامة، أوضح الدكتور السواط أنها تشمل أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية أو أم مواطن، والحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها، وعدم وجود قبول سابق في جامعة الطائف، وألا تقل النسبة الموزونة أو المكافئة عن 70 في المئة وذلك حسب المقاعد الشاغرة، ودخول الاختبارات اللازمة للتخصص الموضحة في شروط القبول الخاصة.وأكد عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف، أن الجامعة لا تقبل أي شهادة ثانوية مضى عليها أكثر من خمس سنوات، أي أن الجامعة تقبل شهادات العام الدراسي ١٤٣٤/ ١٤٣٥ وما بعدها، علماً أن الأولوية في القبول لخريجي هذا العام.وفيما يخص شروط القبول للمنح الداخلية، وهي المنح المخصصة للطلبة المقيمين داخل المملكة العربية السعودية من جميع الجنسيات، فأشار الدكتور السواط إلى أنها تشمل أن تنطبق على المتقدم أو المتقدمة جميع شروط القبول في الجامعة، وأن يكون الطالب مقيماً إقامة نظامية في المملكة سارية المفعول قبل بدء الدراسة، وألا يقل سنه عن (17) سنة، ولا يزيد على 25 سنة للمرحلة الجامعية.كما أشار إلى أن شروط المنح الداخلية تتضمن ألا يكون الطالب قد حصل على منحة دراسية أخرى من إحدى المؤسسات التعليمية في المملكة، وأن تُصدق الشهادات والأوراق الثبوتية من الجهات المختصة، وإكمال الإجراءات حسب توجيهات وزارة التعليم، وسيحاط المتقدم لاحقاً بنتيجة القبول برسالة نصية على جواله.وذكر أنه يشترط أيضاً ألا يكون الطالب مقبولاً في إحدى المؤسسات التعليمية في المملكة أو مصرحاً له بالعمل، كما يشترط تحميل شهادة الثانوية وصورة الإقامة سارية المفعول من طريق بوابة القبول.ودعا عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف الطلاب والطالبات إلى الإطلاع على تفاصيل الشروط الخاصة بالقبول لبعض التخصصات، والدخول على بوابة القبول من خلال الرابط الآتي ( http://www.tu.edu.sa) وإدخال البيانات كما هو مطلوب في الموقع، والتأكد من صحة رقم الجوال؛ منبهاً إلى أن التواصل مع الطالب أو الطالبة عن طريقه، وإدخال الرغبات وفق ترتيب الرغبة.وأوضح أنه سيتم سحب بيانات شهادة الثانوية، واختبارات المركز الوطني للقياس من الجهات المعنية بذلك، ثم يقوم النظام بشكل آلي باحتساب النسبة المكافئة والموزونة.وحول مراحل الترشيح، بين الدكتور السواط أنه على الطالب أو الطالبة الدخول على طلب القبول، وسيظهر التخصص الذي رشُح له بناءً على ترتيب رغباته، ونسبته المكافئة أو الموزونة والمقاعد المتاحة، ليبادر بعد ذلك إلى تثبيت رغبته على التخصص الذي قُبل فيه، محذراً من أنه في حال عدم التثبيت في الوقت المحدد فيسقط حقه في القبول، ومشيراً إلى أنه سيتم إرسال رسالة نصية على الجوال بالرقم الجامعي للطالب.ولفت عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف، إلى وجود ربط تقني بين جامعات المملكة، موضحاً أنه إذا تبين قبول الطالب في أي جامعة أخرى فسيتم إلغاء قبوله من جامعة الطائف.ودعا جميع الطلاب إلى الإطلاع التفاصيل الكاملة لإجراءات القبول والترشيح والشروط الخاصة للقبول والتخصصات المتاحة في جميع الكليات، عبر موقع الجامعة الإلكتروني (http://www.tu.edu.sa)، وحسابها الرسمي على موقع التوصل الاجتماعي تويتر (TaifUniversity@).