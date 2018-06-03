أثنى محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي، على الدور الكبير الذي قامت به الجهات الحكومية المشاركة في فعاليات «رمضان أملج أجمل»، كل فيما يخصه، معرباً عن شكره للجميع على مشاركتهم الفعالة في إنجاح فعاليات المهرجان التي أُختتمت مساء أمس (السبت).جاء ذلك خلال تكريمه لمدراء الجهات المشاركة في المهرجان بمكتبه صباح اليوم (الأحد)، وهم البلدية والدفاع المدني والشرطة والمرور ومكافحة المخدرات، والقطاع الصحي ومستشفى أملج العام والثروة السمكية.من جانبهم، أعرب المُكرمين عن شكرهم لمحافظ أملج على دعمه المستمر في كل ما يخدم تنمية ونهضة المحافظة.