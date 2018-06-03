أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، اليوم (الأحد)، قراراً بتمديد تكليف عبد الله بن أحمد الثقفي، مديراً عاماً للتعليم بمحافظة جدة.ورفع الثقفي شكره وتقديره لوزير التعليم على هذه الثقة، مؤكداً أن ذلك سيكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين والمليك والوطن.الجدير بالذكر، أن الثقفي تدرج في العمل بتعليم جدة معلماً ثم مشرفاً تربوياً، وتقلد عدداً من المناصب القيادية إلى أن قاد دفة التعليم في محافظة جدة محققاً العديد من الإنجازات، منها حصول الإدارة على جائزة التميز الوزاري على مستوى المملكة، وحصوله على شخصية العام في مشروع «كيف نكون قدوة»، وحصول إدارة تعليم جدة على جائزة الإدارة المؤثرة على مستوى إدارات التعليم، فضلاً عن عدد كبير من إنجازات الإدارة العامة بمختلف فروعها وإداراتها ومكاتبها.