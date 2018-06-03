كشفت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة عن خطتها لنقل مليون و350 ألف مصلٍ من وإلى المسجد النبوي الشريف عبر أسطول حافلات المدينة خلال شهر رمضان المبارك، بهدف تخفيف الحركة المرورية في المنطقة المركزية ومحيطها والشوارع المرتبطة بالحرم النبوي، وتسخير خدمات النقل لأهالي المدينة المنورة وزوارها عبر 10 محطات رئيسية.وحققت خدمة حافلات المدينة منذ مطلع شهر رمضان الجاري نحاحات مُميزة حظيت برضا المستفيدين منها، من خلال استطلاعات الرأي على مستوى الخدمة المقدمة بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية والأهلية، ضمن إطار خطة الهيئة لتقديم خدمات نقل من وإلى المسجد النبوي الشريف بطريقة ميسرة ترتكز على التحسين المستمر لجودة الخدمة، مع الالتزام بمعايير الأمن والسلامة وتحقيق المتابعة الميدانية لأسطول الحافلات.ويشرف على الخدمة أكثر من 110 من السائقين المؤهلين لقيادة أسطول الحافلات المهيأة وفق معايير الأمن والسلامة، والمجهزة لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.ويبلغ حجم الأسطول 100 حافلة تدخل الخدمة يومياً ابتداءً من الساعة 3 عصراً وتستمر حتى بعد صلاة التراويح بساعة، عدا يوم الجمعة الذي تبدأ الخدمة فيه من الساعة 10 صباحاً، فيما ترتفع الطاقة التشغيلية خلال العشر الأواخر لتستمر حتى بعد صلاة التهجد بنصف ساعة، لتقدم خدمة مميزة برسوم خدمة ثابتة ومحددة من قبل هيئة النقل العام.ورفع تدشين التطبيق الإلكتروني لحافلات المدينة المنورة لأول مرة هذا العام مستوى الخدمة من خلال تعزيز التواصل مع المستفيدين من خدمات النقل العام عبر المنصة الإلكترونية المتكاملة التي تتيح إمكانية الوصول لمنظومة النقل عبر نافذة إلكترونية موحدة على أنظمة التشغيل المختلفة.وتشمل الخطة التشغيلية لحافلات المدينة المنورة خلال شهر رمضان الجاري 10 مسارات هي: موقف شظاه، وموقف حي الأزهري، والموقف الموسمي لحي الدعيثة، وموقف الجامعة الإسلامية، وموقف الأستاذ الرياضي، وموقف العالية مول، وموقف سيد الشهداء، وموقف الخالدية، وموقف الهجرة، بالإضافة إلى موقف مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي الذي يعمل على مدار 24 ساعة.