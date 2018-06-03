نشرت وزارة الخارجية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم (الأحد)، مقطع فيديو تحت عنوان «ندمر ظلمات الإرهاب بأقباس الاعتدال»، يُظهر مقتطفات من كلمة سابقة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يؤكد فيها على ملاحقة الإرهاب بالقوة العسكرية، والحرب الفكرية، والتحركات السياسية، حتى يختفي من على وجه الأرض.وجاء في كلمة ولي العهد: «اليوم بدأت ملاحقة الإرهاب، واليوم يواجه الإرهاب هزائم كبيرة في الكثير من دول العالم خاصة الدول الإسلامية، ونؤكد أننا سوف نلاحقه حتى يختفي تماماً من على وجه الأرض».وأظهر المقطع لقطات من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للمملكة، وتدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمركز «اعتدال» لمكافحة الفكر المتطرف.