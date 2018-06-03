اختتمت أمس (السبت) في مدينة سيدني الأسترالية مسابقة حفظ القرآن الكريم التي نظمها النادي السعودي، وشملت عدة مستويات شارك فيها ٧٠ متسابقاً من المبتعثين والمبتعثات وأبنائهم بمختلف الأعمار.ورعى القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين باستراليا مشعل الروقي الحفل الختامي الذي أقييم في سدني، بحضور مدير مكتب الدعوة والإرشاد بالسفارة أنور الصولي، وسط حضور كبير من المتسابقين من المبتعثين وأبنائهم.وأوضح رئيس النادي السعودي في سدني أيمن التركستاني، أن المسابقة جاءت إيماناً من النادي بأهمية القرآن الكريم وحفظه، ورغبة في تشجيع أبناء المبتعثين على حفظ القرآن الكريم من خلال هذه المسابقة الرمضانية التي شملت عدة مستويات بمشاركة أكثر من 70 متسابقاً، حيث فاز منهم ٢٥ متسابقاً ومتسابقة من مختلف الأعمار، وتم تكريم الفائزين بجوائز مالية وعينية قدمتها السفارة السعوية، وكذلك الراعي الرسمي للنادي السعودي مؤسسة المعرفة والتطوير الدولية للقبولات والاستشارات الدراسية.وأكد التركستاني، أن المسابقة جاءت بدعم من الملحقية الثقاقية التي تشرف على كافة فعاليات وأنشطة النادي السعودي، وبرعاية وتشريف من قبل السفارة السعودية في تقديم الجوائز المالية للفائزين، مقدماً شكره للقائم بالأعمال لرعايته الحفل الختامي.بدوره، أثنى القائم بالأعمال مشعل الروقي على الجهود المبذولة من قبل النادي السعودي وأعضاء لجنة التحكيم والمشاركين من الأبناء الذي يؤكدون دائماً تمييزهم على كافة المجالات.