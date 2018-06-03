أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تشكيلة «الأخضر السعودي» أمام منتخب بيرو، والتي ستقام عند التاسعة من مساء اليوم (الأحد)، على ملعب كيبونبارك بمدينة سانت جالين السويسرية.وتأتي المباراة في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في بطولة كأس العالم الشهر الجاري، حيث يخوض «الأخضر» مباراة الافتتاح أمام منتخب روسيا صاحب الأرض والجمهور.وجاء تشكيل «الأخضر» كالتالي:عبدالله المعيوف، ومحمد البريك، ومعتز هوساوي، وعلي آل بليهي، ومنصور الحربي، وعبدالله الخيبري، وسلمان الفرج، وحسين المقهوي، وسالم الدوسري، وهتان باهبري، وفهد المولد.