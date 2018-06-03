أكدت شرطة العاصمة الألمانية عبر "تويتر"، أنها أطلقت النار على رجل في كاتدرائية برلين اليوم (الأحد)، ودعت المواطنين إلى عدم ترويج الشائعات.وذكرت وسائل إعلام ألمانية، أن الشرطة استُدعيت إلى كاتدرائية برلين وهي مقصد سياحي شهير في وسط العاصمة بعد مشادة بين شخصين هناك.وقالت شرطة برلين: "في كاتدرائية برلين بوسط المدينة، أطلق زملاؤنا النار على شخص في حالة هياج بعد الساعة 1600 بقليل، وأصيب الرجل في ساقه، رجاءاً تجنبوا ترويج الشائعات".وأضافت صحيفة تاجشبيجل، أن شخصين أصيبا وهما المشتبه به والرجل الذي تعرض للهجوم.