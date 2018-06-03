وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لليوم السابع عشر من رمضان، 748 وجبة إفطار صائم في مدينة الضالع ومديرية قعطبة بمحافظة الضالع، تستهدف 290 نازحاً و450 مريضاً في المستشفيات.كما وزَّع المركز في عدن 833 وجبة إفطار تستهدف 780 نازحاً و53 مريضاً.ووزَّع أيضاً 700 وجبة في مديرية الحوطة بمحافظة لحج، تستهدف 190 نازحاً، و190 من ذوي الاحتياجات الخاصة، و320 مريضاً في مستشفيات المديرية، بالإضافة إلى 865 وجبة إفطار صائم في مدينة تعز بمحافظة تعز، تستهدف المرضى في مستشفيات المدينة.ووزَّع المركز 1886 وجبة إفطار صائم في مديريات سيحوت وحات وشحن بمحافظة المهرة، تستهدف 1886 نازحاً، و400 وجبة في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، تستهدف 400 من ذوي الاحتياجات الخاصة، و2370 وجبة في مديريات المكلا والشحر وغيل باوزير وترين والقطن ودوعن في محافظة حضرموت، تستهدف 1376 نازحاً و854 مريضاً في مستشفيات المديرية، و40 من ذوي الاحتاجات الخاصة و100 طالب، فضلاً عن 1245 وجبة إفطار صائم في مدينة مأرب بمحافظة مأرب، تستهدف 250 نازحاً، و250 من ذوي الاحتياجات الخاصة، و570 مريضاً في مستشفيات المدينة، و175 طالباً.