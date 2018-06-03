تسلم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، تقريراً عن أعمال شركة المياه الوطنية في المنطقة، شمل نبذة عن مبادرة خفض إستهلاك الأشياب بمدينة جدة الموزعة عبر الصهاريج، وضخها عن طريق الشبكات لشريحة واسعة من عملائها لـ 11 حياً سكنياً ذات نسبة سكانية عالية تقدر بـ 800 ألف نسمة، ما يخدم بشكل مباشر أكثر من 37 ألف توصيلة منزلية وعقار.وأوضح مدير عام المياه الوطنية بمنطقة مكة المكرمة المهندس محمد الغامدي ، خلال لقاءه نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، أنه نتج عن المبادرة تخفيض 15,000 متر مكعب يومياً من المخصص للصهاريج بمحطة الفيصلية ، وضخ الكمية ذاتها بالشبكات للاحياء المستفيدة ، التي تعادل 8 في المئة من المخصص الاجمالي اليومي للأشياب ، فيما ساهمت المبادرة في تحسين معدل الإمداد بالمياه في جداول الضخ والنوبات بمعدل 15 في المئة بشكل إجمالي ، وزيادة في فترات الضخ للاحياء المستفيدة ، كما أن عدد طلبات الصهاريج للأحياء المستفيدة قلت بمقدار 900 صهريج يومياً ، ما يكفي الاستغناء عن 55,000 رحلة شهرية لهذه الصهاريج في شوارع مدينة جدة وخاصة في منطقة الفيصلية.وتضمنت التقارير عرضاً عن مشروع التشغيل الذكي بالمشاعر المقدسة الذي حاز على جائزة أفضل مشروع مياه ذكي عام 2018 من منظمة المياه العالمية (GWI)، وعرضاً عن تخفيض نسب المشاريع المتعثرة في قطاعي المياه والصرف الصحي بالمدن الرئيسية بمنطقة مكة المكرمة ، التي حققت نسب كبيرة من الإنجاز والتقدم ، حيث لم يعد هناك أي تعثر في المشاريع في مدينة مكة المكرمة ، بينما بلغت 10 في المئة فقط في محافظتي جدة والطائف ، ومشاريع إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي القديمة لتخفيض الطفوحات بمحافظة جدة ، التي أنجزتها شركة المياه الوطنية أخيراً، وكان لها الأثر الكبير في معالجة الطفوحات على مستوى المحافظة بنسب قاربت 80 في المئة للأحياء المستهدفة.وأوضح الغامدي في عرضه أن عدد المشاريع التي تنفذها شركة المياه الوطنية بالمدن الرئيسية بمنطقة مكة المكرمة بلغت 87 مشروعاً بقيمة إجمالية 6.8 مليار ريال.