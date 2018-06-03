أصدرت اللجنة الجمركية بالهيئة العامة للجمارك، قراراً يقضي بالسجن 6 أشهر لشخص تم كشف وإحباط محاولته تهريب كمية من دخان السجائر إلى المملكة عبر أحد المنافذ الجمركية، بالإضافة إلى إلزامه بدفع غرامة جمركية ومصادرة كمية الدخان التي تم ضبطها.وأوضحت الجمارك السعودية اليوم (الأحد)، أن القرار يأتي تطبيقاً لما ينص عليه قانون الجمارك الموحد بحق كل من يحاول إدخال مثل هذا النوع من السلع بطريقة غير مشروعة بقصد التهرب من الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على التبغ ومشتقاته.وذكرت أن الحد الأقصى المسموح إدخاله لكل مسافر على أنه استخدام شخصي من الدخان هو 200 سيجارة فقط، وما يتجاوز هذا العدد سيتم فرض الرسوم والضرائب المستحقة عليه، مؤكدةً أن أي محاولة للتهرب من ذلك سيتم إيقاع العقوبة المنصوص عليها في قانون الجمارك الموحد على المهرب، وقد تشمل العقوبة مصادرة وسيلة التهريب التي تم استعمالها لهذا الغرض، بالإضافة إلى عقوبة السجن.