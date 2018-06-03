أعلنت «صحة بيشة» أن السجلات الطبية واللجنة المكلفة بالتحقيق حول الوفيات الثلاث التي تتلقى العلاج في مركز الكلى أكدت أنه لا علاقة للمركز بالوفاة.وطمأنت في بيان لها الجميع، بأن المركز يقوم بخدمة المرضى بالشكل المطلوب والصحيح، ولاعلاقة له بالمضاعفات التي تسببت في وفاة الحالات المشار إليها.وكشفت أن تلك المضاعفات مرتبطة بارتفاع الضغط لدى الحالات نتيجة عدم انتظام أخذ جرعات أدوية الضغط في منازلهم، وهذا يتضح من خلال الفارق الزمني بين موعد آخر جلسة غسيل لكل منهم وبين تعرضه لارتفاع ضغط الدم ومضاعفاته، والتي تسببت في الوفاة.وذكرت أنه حسب المتعارف عليه طبياً، فإن مضاعفات ارتفاع ضغط الدم تظهر تأثيراتها على المريض خلال ثلاث ساعات كحد أقصى بعد انتهاء جلسة الغسيل الدموي، مشيرة إلى أن جميع الحالات ظهر عليها التأثر بارتفاع ضغط الدم بعد وقت الغسيل بمدة تجاوزت الست ساعات.وأفادت بأن الحالات المشار إليها كان برفقة كل منها أثناء عملية الغسيل 25 مريضاً، وأعقب كل مريض منهم مريض آخر بنفس الجهاز، ولم يتعرضوا لأي مضاعفات كما حدث للمرضى الثلاثة ـ رحمهم الله ـ.ونوهت بأنه لا يوجد أي حالة تعرضت لمضاعفات نتيجة ارتفاع الضغط أثناء عملية الغسيل الكلوي بمركز الأمير سلطان لأمراض الكلى بمحافظة بيشة.