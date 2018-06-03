أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عن تقديم مساعدات مالية إضافية لأهالي مخيم اليرموك جنوبي العاصمة السورية دمشق.وأشارت الوكالة الأممية، إلى أنها سترسل رسائل نصية على الهواتف النقاله لعائلات مخيم اليرموك المستحقة لإعلامهم بمكان وتاريخ التوزيع خلال الأيام القادمة.من جانبها، طالبت اللجان المحلية الفلسطينية وكالة "الأونروا" بتحمل مسؤولياتها لإعادة إعمار المخيم وإعادة الأهالي المهجرة إلى منازلها المدمرة والمتضررة.يذكر أن 80 في المئة من أهالي مخيم اليرموك اضطروا لمغادرته بعد الحصار الخانق وقصف طيران نظام الأسد الحربي للأحياء السكنية ومنازل اللاجئين في المخيم.