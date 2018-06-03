أدان الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي، العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وآلة القمع الإسرائيلية ضد المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة في القطاع، والتي أسفرت عن 119 شهيداً وأكثر من 13 ألف مصاباً بجراح مختلفة من بينهم 330 حالتهم خطيرة.واستنكر أبو علي، في تصريح اليوم (الأحد)، الانحياز الأمريكي الأعمى للحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، وتغطيته المباشرة على المجازر الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، واستهتار الادارة الأمريكية بالدم الفلسطيني ومواقفها المتعمدة لإجهاض أي جهد فلسطيني عربي في مجلس الأمن.وعدَّ استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن لعرقلة صدور مشروع قرار الكويت الذي يدعو لحماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بما فيها قطاع غزة، تحدياً سافراً لقرارات الشرعية الدولية، ويبين مدى الانحطاط الأخلاقي للإدارة الأمريكية وتشجيعها الواضح لإسرائيل على مواصلة ممارساتها الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني.