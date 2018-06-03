ثمَّن نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، الأمر الملكي الكريم بإنشاء مجلس المحميات الملكية.وقال: "إن هذا الأمر يأتي في سياق اهتمام القيادة الحكيمة أيدها الله بالشأن البيئي وبكل ما يمس تطلعات وآمال المواطن".وأشار إلى أن البيئات الطبيعية في المملكة تحظى بتنوع إحيائي فريد وكبير يتمثل في آلاف الأنواع من الأحياء الفطرية، إضافة إلى كونها موئلاً مهماً للطيور المستوطنة، ومساراً دولياً بين القارات للطيور المهاجرة.وبيَّن المهندس المشيطي، أن مساحات المحميات الملكية التي أعلن عنها تتواءم مع حجم مساحة المملكة الشاسعة التي تسعى الدولة لتنمية مواردها الطبيعية، ويشير إلى استمرار تميز المملكة الملحوظ في تقديم السياسات التنظيمية التي تخدم الجوانب البيئية على المستوى الإقليمي والعالمي.وسأل نائب وزير البيئة والمياه والزراعة الله تعالى أن تُكلل جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين بمزيد من التوفيق والسداد الدائمين، لما فيه مصلحة المواطنين والمقيمين ورفعة هذا البلد الأمين.