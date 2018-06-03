وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم السابع عشر من رمضان 1754 وجبة إفطار صائم في مديريات عتق وحبان وميفعة بمحافظة شبوة، تستهدف 1328 نازحاً و68 من ذوي الاحتياجات الخاصة و358 مريضاً في المستشفيات.كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم السادس عشر من رمضان 900 وجبة إفطار صائم في مديرية خنفر بمحافظة أبين تستهدف 800 نازح و100 مريض في مستشفيات المديرية.وفي مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم السابع عشر من رمضان 876 وجبة إفطار صائم تستهدف 817 نازحاً و50 مريضاً في مستشفيات المديرية.وفي مركز السوق بمديرية حيس في محافظة الحديدة، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، سلالاً غذائية، يستفيد منها 1200 فرد، وهي من إجمالي المخصص للمحافظة البالغ 22273 سلة غذائية.ويأتي التوزيع في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 260 مشروعاً، في إطار مشروع توزيع 264.080 وجبة إفطار صائم تستهدف 13 محافظة يمنية هي عدن، ومأرب، شبوة، المهرة، الجوف، حضرموت، الحديدة، البيضاء، أبين، تعز، لحج، الضالع، وصنعاء.