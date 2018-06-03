أعلن معهد الحرم المكي الشريف فتح باب القبول في للعام الدراسي الجديد 1439-1440 بجميع أقسامه المتوسطة والثانوية، وكذلك القسم النسائي للمرحلة المتوسطة حتى تاريخ 1439/11/1 وذلك من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/KzqCQ6.وبين مدير المعهد الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشهري أن القبول لهذا العام سيكون إلكترونيا ويأتي ذلك مع التحول الرقمي للمعهد ضمن رؤية المملكة 2030 وتقديم أرقى الخدمات للمتقدمين، مقدما شكره للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على ما يوليه من اهتمام بالعلم وطلابه.