وزعت أمانة الطائف ممثلة في وكالة الخدمات والبلديات الفرعية (الإدارة العامة لصحة البيئة)، أكثر من ثلاثة آلاف ملصق توعوي وإرشادي لرفع المستوى الصحي للمطاعم والمطابخ والبوفيهات والعاملين فيها، لتعزيز الالتزام بالاشتراطات الصحية في مواقع إعداد الأطعمة، والارتقاء بنظافة المواقع والعاملين فيها، وذلك ضمن جهود الأمانة في حملة "غذاؤكم أمانة"، والتي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية وتنفذها الأمانات والبلديات.



وأكد أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، ضرورة مواكبة الحملة الرقابية الرمضانية الجارية برفع مستوى الجانب التوعوي للوصول إلى تحقيق الأهداف المنشودة، الممثلة في دعم السلامة الغذائية وتشجيع المطاعم والمجمعات الاستهلاكية لتقديم منتجات مطابقة لمعايير السلامة الغذائية لعملائها.



وشددت الأمانة رقابتها على أكثر من تسعة آلاف مرفق للأغذية والمشروبات بأنحاء المحافظة خلال الفترة الحالية، لضمان تحقيق أهداف الحملة المكثفة، كما تساند 11 بلدية فرعية ومكتب للخدمات البلدية أعمال الرقابة التي تدعمها الإدارات الإشرافية، لضمان الزام أصحاب هذه المرافق بتطبيق الاشتراطات الصحية اللازمة.