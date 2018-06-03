ترأس المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، حمد بن ناصر الوهيبي، لجنة الاستعداد للعام الدراسي المقبل 1439-1440.وبُدئ الاجتماع باستعراض محضر الاجتماع السابق، ثم تمت مناقشة أبرز التحديات التي تواجه بعض الإدارات خلال استعدادها للعام الدراسي القادم وكيفية إيجاد حلول لها.وأكد الوهيبي على جميع الإدارات المزيد من الجهود نظرا لما يمثله تعليم الرياض من أهمية باعتبار حجم منسوبيه من الطلاب والطالبات والمدارس التابعة له، مشيرا إلى أن على كل إدارة تنفيذ خطط الاستعداد ومتابعتها على أرض الواقع.من جهته، أوضح أمين إدارة تعليم الرياض، مقرر اللجنة، ورثان الورثان، أن اللجنة ضمت أغلب الإدارات والمساعدين لأهمية أعمالها.وأشار إلى أن مهمات اللجنة تنحصر في متابعة الاستعداد في الإدارة العامة للتعليم والجهات ذات العلاقة والتنسيق والإشراف المباشر ومعالجة المشكلات والصعوبات التي قد تؤثر على الاستعداد والجاهزية بشكل عام.وأضاف «الورثان» أن اللجنة كذلك تتولى تعبئة واعتماد تقارير الاستعداد في برنامج «جاهز» الوزاري.وبين أن مدة عمل اللجنة عام دراسي كامل من تاريخ صدور تشكيل اللجنة، مشيراً إلى أن للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه وتحتاجه لإنجاح أعمال اللجنة وتحقيق الأهداف المرجوة.وكشف أمين إدارة تعليم الرياض، أن اللجنة سينبثق منها العديد من اللجان الفرعية؛ لتحقيق المزيد من المتابعة والجودة وسرعة الإنجاز، حيث سيتم تحديد أعضائها ومسمياتها من خلال الاجتماع الأول للجنة.