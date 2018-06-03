كرم حكام كرة السلة بالأحساء الحكم سعد بن إبراهيم الحسن، بعد أن أنهى مسيرته الرياضية، والتي دامت 40 سنة مؤسساً للعبة السلة في نادي الطرف ولاعباً ومدرباً وحكماً. وذلك بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة محمد بن خليفة الصالح.



وشارك في الحفل كل من الدكتور عابد المسلم من حكام الشرقية ورفيق دربه، ورئيس لجنة الحكام بالأحساء أحمد الصالح، وفؤاد الدقيل، ومحمد الحمدان، ومنصور المجحم، وفيصل الهزاع، ورياض الصقر، ومنصور الصباطي، ومبارك اليعقوب، كما شارك الجميع مجموعة من حكام محافظة الخرج فيصل بن حسين، عبدالعزيز الحميد، يوسف الصحبي. ومن حكام الرياض خالد بن بشير.



وتم تكريم كل من الدكتور عابد المسلم، شعيل السبيعي، فيصل الهزاع على جهودهم مع الحكام أثناء حصولهم على الشارة الدولية، وفي الختام تناول الجميع السحور، متمنين للمكرمين التوفيق.