كشفت منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل أن إجمالي عمليات توثيق عقود الشركات في مناطق المملكة منذ بداية العام الجاري 1439، بلغت 14319 عملية.يأتي ذلك عقب إطلاق وزارتي العدل والتجارة والاستثمار شهر جمادى الأولى الماضي، خدمة التوثيق الإلكتروني لعقود تأسيس الشركات التي تمكن العملاء من توثيق عقود التأسيس للشركات إلكترونياً، دون الحاجة لحضور الشركاء ومراجعة وزارة التجارة والاستثمار أو زيارة كاتب العدل ما يسهل على المستفيدين.وتصدرت منطقة الرياض القائمة بـ7331 عملية بنسبة 51%، تليها منطقة مكة المكرمة بـ3697 عملية، ثم المنطقة الشرقية بـ2311 عملية.وجاءت منطقة المدينة المنورة في المرتبة الرابعة بـ385 عملية، تليها منطقة القصيم بـ315 عملية، ثم منطقة عسير بـ90 عملية، منطقة حائل بـ64 عملية، ومنطقة نجران بـ57 عملية، في حين سجلت مناطق تبوك، الحدود الشمالية، جازان، الباحة، والجوف مجتمعة 69 عملية خلال الفترة نفسها.وأطلقت وزارتا العدل والتجارة والاستثمار خدمة توثيق عقود الشركات إلكترونياً في شهر جمادى الأولى من العام الجاري 1439، التي تمكن العملاء من توثيق عقود التأسيس للشركات إلكترونياً دون الحاجة لحضور الشركاء ومراجعة وزارة التجارة أو زيارة كاتب العدل.وجاء هذا التعديل ضمن مراحل تسهيل بدء النشاط التجاري وأحد مخرجات لجنة تيسير بحيث تتم عملية تأسيس الشركات آلياً وبشكل أسرع بما يسهم في تطوير البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة.وأوضحت «التجارة» و«العدل» أن خطوة توثيق العقود تتم بالتكامل بين عدة أنظمة تقنية التي من أهمها نظام السجل التجاري ونظام الشركات ونظام الموثقين ونظام «أبشر»، وذلك من خلال التحقق من هويات الشركاء عن طريق نظام «أبشر» ليتم توثيق عقود تأسيس الشركات عبر إجراءات إلكترونية وبكل يسر وسهولة.