أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية توسيع نطاق خدماتها المقدمة لضيوفها، ليشمل تقديم خدمة التواصل عبر تطبيق «WhatsApp» مجاناً على جميع رحلاتها الدولية والداخلية، اعتباراً من يوم الخميس 31 مايو 2018، بعد أن تم بنجاح إطلاق الخدمة في الـ5 من مايو 2018 على الرحلات الداخلية ووجهات دولية منتقاة كمرحلة أولى.ولقيت الخدمة الجديدة وغير المسبوقة على مستوى الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، إشادةً كبيرة وأصداءً إيجابية واسعة لدى ضيوف «السعودية» خلال مرحلة التطبيق الأولى.وتأتي هذه الخدمات النوعية على طائرات الناقل الوطني في إطار مبادرة TOP5 التي تم إطلاقها في فبراير الماضي بهدف تطوير الخدمات على جميع مواقع «السعودية» إلى مستوى خمسة نجوم، ضمن برنامج «السعودية» للتحول SV2020 الذي يجري تنفيذه في المؤسسة ومجموعة شركاتها متسقاً مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 وما تتضمنه من مبادرات وطنية ملهمة ومشاريع إستراتيجية طموحة.يُذكر أن خدمة التواصل المجاني عبر «واتساب» متاحة حالياً على طائرات «السعودية» لجميع الضيوف على مختلف الدرجات، ولا تتطلب إعدادات مسبقة أو رمز الدخول، إنما تفعيل التطبيق فقط ليتم الربط تلقائياً، ليبقى الضيوف على تواصل دائم مع أهلهم وأصدقائهم بالرسائل النصية، وليتمكنوا من إدارة ومتابعة أعمالهم خلال استمتاعهم بالسفر على رحلات الناقل الوطني، حيث يستفيد الضيوف من هذه الخدمة على الرحلات التي يتم تشغيلها بطائرات مزودة بخدمة الإنترنت في أسطولها الحديث من طائرات B777-300 وB787 وA330-300 والجيل الجديد من طائرات A320.