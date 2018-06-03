أمين منطقة الجوف درويش بن علي الغامدي يُشيد الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وما تضمنته تلك الأوامر من التطوير المستمر، وتحديث أنظمة أجهزة الدولة بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، وتحقيق الأهداف المرجوة بين تلك الأجهزة.



وأكد أن القرارات الملكية التي شملت الوزارات والهيئات جاءت تأكيدًا للعمل الدؤوب، والنهج الثابت لقيادتنا الرشيدة في تحقيق مصلحة الوطن والمواطن، وتعزيز رؤية الوطن الطموحة، وتحقيق النماء والرخاء في أرجاء الوطن، سائلا الله عزوجل أن يحفظ قيادتنا، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.



ورفع المهندس الغامدي باسمه ونيابة عن منسوبي أمانة منطقة الجوف، والبلديات التابعة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده على حرصهما الدائم لتوفير أسباب الأمن والرخاء والاستقرار والرفاهية لأبناء هذا الوطن المعطاء.



سائلا الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد، وأن يبارك في جهودهما وأن يديم على بلادنا النماء والرخاء.