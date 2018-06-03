رفع أمير منطقة الجوف الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور الأوامر الملكية الكريمة التي طالت عدة جهات مهمة في الدولة.



وقال: «إن القرارات الملكية الصادرة تؤكد أن الدولة أيدها الله ماضية في تحقيق رؤية المملكة 2030 في جميع محاورها، وما تشهده المملكة من تغيير مستمر وإعادة هيكلة شاملة، يدعونا للتفاؤل بمستقبل بلادنا في ظل القيادة الحكيمة».



وأضاف أن مجمل الأوامر الملكية الصادرة تهدف لتحقيق نقلات نوعية في الأداء الحكومي، ومواكبة تنمية الوطن وتبين مُضي القيادة في تقديم أفضل مستويات الأداء في كل المجالات.



وقدم أمير الجوف التهنئة لمن تم تعيينهم بهذه الثقة الغالية، داعياً الله لهم بالتوفيق والسداد.



ودعا الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ لنا قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده.