باشر فريق جامعة الملك سعود للعمل التطوعي الممثل في «نادي حياة» و«نادي التمريض»، أعماله التطوعية بمشاركة أكثر من 60 طالباً وطالبة من مختلف التخصصات الصحية، لتقديم الخدمات الإسعافية لزوار بيت الله الحرام.



وتشمل المشاركة مساندة الجهات الحكومية وهيئة الهلال الأحمر السعودي ورئاسة الحرمين والجهات الحكومية والخاصة الأخرى، وقدم الفريق الخدمات الإسعافية والإنسانية والإرشادية لقاصدي بيت الله الحرام، وباشر الفريق أعماله التطوعية بقيادة المشرفين صالح أبوالغيث وعبدالمجيد العنزي.



وأوضح مدير الأندية الطلابية بجامعة الملك سعود عبدالله المالكي، أن الفريق هو تحالف للأندية الطلابية الصحية والإنسانية بالجامعة، حيث يعد مشروعاً رائداً من مشاريع التطوع، والذي يتوافق مع رؤية المملكة 2030 لزيادة أعداد المتطوعين، ونشر ثقافة التطوع في المجتمع.