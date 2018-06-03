جهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بوحدة الطيب والبخور، 60 مبخرة يومياً لتطييب وتبخير المسجد الحرام والكعبة المشرفة، إضافة إلى تطيب الحجر الأسود والملتزم بدهن العود الفاخر خمس مرات يومياً، وبأكثر من خمسة كيلوغرامات من دهن العود، ويكون ذلك على مدار الساعة.يأتي ذلك من خلال الأعمال التي تقوم بها الرئاسة، لتؤكد العناية الفائقة بتطييب المسجد الحرام وجنباته الشريفة والكعبة المطهرة تعظيماً وإجلالاً لبيت الله الحرام واهتماماً بشؤون القاصدين من المصلين والمعتمرين والزائرين، وتسهيلاً لهم على أداء عباداتهم ونسكهم براحة واطمئنان، وليزهوا برائحة الطيب الزكية، وتقديم أفضل وأرقى الخدمات للمعتمرين وقاصدي البقاع المقدسة وفقاً لخطة الرئاسة التشغيلية الخاصة لشهر رمضان المبارك لهذا العام.من جهة ثانية، جهزت وحدة خدمات المعتكفين برئاسة شؤون الحرمين الشريفين نحو 500 صندوق مزود بأرقام سرية، لحفظ ملابس ومقتنيات المعتكفين، ومزودة بمقبس لشحن الجوال، إضافة إلى توزيع حقائب تحوي على وسادة وسجادة ومناشف، وبعض مستلزمات النظافة.وتقع منطقة الاعتكاف في قبو توسعة الملك فهد -رحمه الله-، حيث خصصت ستة أبواب لدخول أغراض المعتكفين وهي باب رقم 75 و76 و77 و81 و82 و83، وتم وضع مرشدين على هذه الأبواب يزودون المعتكفين بمطويات وكروت صغيرة تشتمل على تعليمات الاعتكاف.وتتسع منطقة الاعتكاف لـ1500 معتكف، يوجد بها عدد من المخارج والمداخل، إضافة إلى تسليم المعتكفين بطاقات لتسهيل الدخول والخروج من وإلى منطقة الاعتكاف.