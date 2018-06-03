أعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان، اليوم (الأحد)، أنه تم انتشال جثث 11 مهاجرا وإنقاذ 67 آخرين كانوا على متن مركب صيد «بصدد الغرق»، قبالة السواحل الجنوبية لتونس.وقالت وزارة الداخلية في بيانها إن مركبا لمهاجرين غير شرعيين «كان بصدد الغرق» ليل السبت/الأحد قبالة السواحل مقابل سواحل محافظة صفاقس (جنوب). وأضاف أنه «تم إنقاذ عدد 67 منهم من بينهم تونسيون وأجانب كما تمّ انتشال 11 جثة في حصيلة أولية».وأكدت الداخلية في البيان أنها تلقت «طلب استغاثة يوم 2 يونيو 2018 على الساعة 22:45 (21:45 ت.غ) بخصوص وجود مركب صيد بعرض سواحل قرقنة (جنوب) على متنه مجموعة من المجتازين بصدد الغرق».وتابعت «تحولت الوحدات البحرية العائمة التابعة للحرس الوطني بصفاقس ووحدات جيش البحر إلى مكان المركب الذي تبين أنّه على بعد نحو خمسة أميال بحرية (نحو 10 كيلومترات) عن جزيرة قرقنة و16 ميلا بحريا (نحو 32 كيلومتراً) على سواحل مدينة صفاقس»جنوب البلاد.وأوضح البيان ان «عمليات البحث من قبل خفر السواحل وجيش البحر تتواصل بمشاركة طائرة عسكرية وغواصين تابعين للجيش الوطني والحماية المدنية».