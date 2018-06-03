تفقد أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي عدداً من الحدائق والمتنزهات بمدينة سكاكا، وذلك للاطمئنان على تجهيزاتها ومرافقها والعمل على تطويرها.



وأكد أمين منطقة الجوف خلال الجولة التفقدية أن الأمانة تعمل بشكل متواصل على تهيئة كافة الحدائق والمتنزهات، وعمل الصيانة المستمرة لمرافقها ومحتوياتها، وتوفير كافة وسائل السلامة لمرتاديها، وإضافة ألعاب جديدة للأطفال وزيادة المسطحات الخضراء وإضافة الألعاب الرياضية (اللياقة البدنية)، سعياً إلى توفير متنفس آمن ومريح لمرتاديها، يسهم في تحقيق جودة الحياة وراحتهم ورفاهيتهم، وإتاحة الفرص للأهالي للاجتماع وقضاء أوقات فراغهم في أماكن مميزة وجميلة، إضافة إلى ما تُسهم به الحدائق بدورها الاجتماعي والثقافي والترفيهي.



واختتم المهندس جولته بتفقد حديقة النخيل والتي تقع بالقرب من جامع خادم الحرمين الشريفين، واطلع خلالها على ما تحتوي عليه الحديقة من مرافق وتجهيزات وإنارة وأرصفة وتشجير، وجماليات، مستمعاً لشرح مفصل عن كافة التجهيزات من قبل مشرف المشروع.



من جهته، أعلن المهندس الغامدي افتتاحها للزوار لاكتمال كافة التجهيزات، واقترح أن تقام فيها فعالية هيئة الترفيه بعد صلاة عيد الفطر المبارك مباشرة.



وشارك بالافتتاح مدير جمعية الثقافة والفنون بالجوف الدكتور نواف الذويبان، وفِي بادرة اجتماعية شارك أحد الأطفال مع المهندس الغامدي قص شريط افتتاح الحديقة.



يذكر أن الحديقة أنشئت على مساحة تجاوزت 90771.83م2، وتغطي المساحات الخضراء منها ما مساحته 46620.45م2، فيما تم غرس 516 «نخلة بلدي»، إضافة لزراعة شجيرات وزهور.



ويبلغ طول ممرات المشاة أكثر من 5000 متر طولي ومساحة النافورة 400 متر مربع بـ21 رأساً، وعدد ألعاب الأطفال 20 لعبة مجمعة، في حين تمت تهيئة الحديقة بأربع مظلات، وتم تخصيص دورات مياه للرجال والنساء بمغسلها إلى جانب تخصيص 150 موقفاً للسيارات، و52 كرسياً وتوفير 50 سلة مهملات.