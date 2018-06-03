أعلنت شرطة المنطقة الشرقية ضبط شخص ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بتكسير زجاج مركبة والسرقة من داخلها في أحد أحياء مدينة الدمام.وأوضح المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية أنه إشارة إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي صباح يوم الجمعة 1439/9/17 ويظهر فيه أحد الأشخاص وهو يقوم بتكسير زجاج مركبة والسرقة من داخلها في أحد أحياء مدينة الدمام، فقد أسفرت المتابعة الأمنية بتوفيق الله عن ضبط الجاني الذي اتضح أنه مواطن من أرباب السوابق، في العقد الثالث من عمره، وضبطت بحوزته الأدوات المستخدمة في سرقة المركبات، كما تبين تورطه في سرقة 15 مركبة بما في ذلك المركبة التي ظهرت بمقطع الفيديو، وتم إيقافه تمهيداً لإحالة القضية لفرع النيابة العامة بالدمام.