عقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في وكالة الضمان الاجتماعي، ورشة عمل مع عدد من الجمعيات الخيرية والتنموية، بحضور وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي، وذلك يوم الأربعاء الماضي بمقر الوزارة في مدينة الرياض.وتناولت الورشة عدداً من المحاور، أبرزها سبل دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي من قبل هذه الجمعيات المشاركة في الورشة، ومناقشة التحديات التي تواجه عمل هذه الجمعيات، وعرض أوجه الدعم التي تقدمها الوزارة للجمعيات الخيرية والتنموية، كما تضمنت الورشة استعراض الأفكار والأعمال المميزة للجمعيات المشاركة في دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي والأسر المنتجة.وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي: «إن الوزارة تهدف من إقامة هذه الورشة إلى تعزيز العلاقة التكاملية بين الوزارة والجمعيات الخيرية والتنموية وتأطير العمل بينها ودعم توطين فرص العمل، والذي يعود على هذه العلاقة بالرقي بالخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية، ونقلهم من الرعوية إلى التنموية؛ لتحويلهم إلى طاقات منتجة وفاعلة لأنفسهم ووطنهم، تحقيقًا لأهداف الوزارة الإستراتيجية وفق رؤية 2030».ومن أبرز نتائج الورشة، اتفاق المشاركين بالعمل على دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي ومستفيداته بالتدريب والتأهيل والتوظيف بما يسهم بتفعيل طاقاتهم الإنتاجية والريادية؛ ليكونوا أسرا عائلة بدلاً من معولة.كما تم الاتفاق على عقد ملتقيات التوظيف بين الوزارة والمتمثلة في مكاتب الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية، ودعم مستفيدي الضمان من ذوي الطاقات الريادية بالمشاريع الإنتاجية وتقديم كافة أوجه المساندة لهم في هذا الشأن.