توفي صباح اليوم (الأحد) شاب فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواجهات قرب الحدود بين قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي كما أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة.وقال أشرف القدرة في بيان «استشهد محمد نعيم حمادة (30 عاما) متاثرا بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال في 14 مايو الماضي شرق مدينة غزة».وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الاحتجاجات على الحدود بين قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي أواخر مارس الماضي إلى 124 فلسطينياً.