استعادت قوات الجيش الوطني أمس (السبت) سلسلة جبال «الكاب والاسقاط ونعاض والمطابق» في جبهة برط العنان غربي محافظة الجوف، وحررتها بالكامل بعد معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي الانقلابية.وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أكد رئيس عمليات لواء الحسم العقيد عبدالله مطوان في تصريح لـ«سبتمبر نت» أن قوات الجيش الوطني وبإسناد من قوات التحالف العربي استعادت السيطرة على سلسلة جبال «الكاب والاسقاط ونعاض والمطابق» وحررتها بالكامل.وأوضح ان قوات الجيش بهذا التقدم تمكنت من قطع خطوط إمداد الميليشيا القادمة من مديريات برط العنان إلى هذه المواقع بشكل تام.وأفاد بأن ميليشيا الحوثي تكبدت عددا كبيرا من القتلى والجرحى في صفوفها وأسر أحد العناصر الحوثية أثناء المعارك، فيما لاذ البقية بالفرار من تلك المواقع المحررة.وذكر العقيد مطوان أن قوات الجيش استعادت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة بين الثقيلة والمتوسطة من المواقع المحررة تركتها عناصر الميليشيا بعد فرارها منها.من جهة ثانية، لقي خمسة من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم وأصيب وأسر آخرون بين منطقة قانية والوهبية بمحافظة البيضاء.وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن خمسة من الميليشيا لقوا مصرعهم وأصيب وأسر آخرون خلال تصدي الجيش اليمني لهجوم شنته الميليشيا على مواقع الجيش في خدار العرجى المطلة على منطقة يسبل التابعة لعزلة الوهبية مديرية السوادية بالبيضاء.وأكد أن الميليشيا فرت عقب تصدي الجيش الوطني اليمني للهجوم الذي حاولت من خلاله التسلل إلى مواقع الجيش بالخدار تاركة جثث قتلاها وراءها.وفي محافظة البيضاء، سلم 10 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية أنفسهم إلى الجيش الوطني.وأوضح مصدر عسكري لوكالة "سبأ" أن 10 من عناصر الميليشيا فروا من مواقعهم في عزلة الوهبية وسلموا أنفسهم للجيش الوطني طواعية.وقال قائد المجموعة إنهم «سئموا من القتال في صفوف الميليشيا وإنهم تورطوا في الانضمام لصفوفها»، داعيا المغرر بهم إلى العودة إلى رشدهم وترك القتال في صفوف الميليشيا.