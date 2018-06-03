أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل ضبط عدة مخالفات تتعلق بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وذلك خلال جولاتها الميدانية التي استهدفت أكثر من (60) مكتباً لتأجير السيارات بمنطقة الرياض.وأوضحت الهيئة في بيان لها أن المخالفات التي تمّ ضبطها تنوعت ما بين عدم التزام المحلات باستخدام الفواتير الضريبية النظامية المعتمدة التي تتضمن الرقم الضريبي للمنشأة، وعدم عرض شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بالمكتب، إضافة إلى عدم وجود عنوان للمنشأة في الفاتورة.وأكدت الهيئة أن الفرق الميدانية التابعة لها قامت منذ بدء تطبيق الضريبة في بداية يناير الماضي بأكثر من 13 ألف جولة ميدانية في مختلف مناطق المملكة، شملت المراكز التجارية، المستشفيات، والصيدليات، ومحلات الذهب، ومحلات الأجهزة الإلكترونية، ومكاتب تأجير السيارات, وقطاعات أخرى.ودعت الهيئة كافة المستهلكين إلى استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة الذي يتيح للمستهلكين التعرف إذا كانت المنشأة التي يتعاملون معها مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، و يتضمن أيضاً خدمة التبليغ عن المنشآت المخالفة، أو التواصل هاتفياً مع مركز الاتصال التابع للهيئة على الرقم (19993) الذي يقدم خدماته لعملاء الهيئة يومياً خلال شهر رمضان من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، والفترة الثانية من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الثانية صباحاً.